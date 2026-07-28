Ministro de Cultura anuncia gestión orientada a mejorar los servicios a favor del pueblo

Andina/Vidal Tarqui

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, sostuvo que su gestión estará orientada a mejorar la atención de su sector a las personas, así como desterrar la corrupción desde el primer día de trabajo.

En sus primeras declaraciones a la prensa, tras jurar al cargo junto al resto de integrantes del gabinete ministerial, expresó que para él es un honor haber recibido el encargo de dirigir el sector Cultura y que lo hará como "un soldado más de la causa para recuperar al país".

Lee también: Titular del Mincetur impulsará competitividad del comercio exterior y el turismo en PerúIndicó que una de sus preocupaciones será la atención al público, a la sociedad, ya que existe una suerte de lejanía entre las autoridades y la población que hay que acortarla.

"Lo otro, y tiene que ver con una indicación que se dijo desde el comienzo y que en cultura yo quiero implementar, es corrupción cero desde el primer día. Desde el primer día no se va a tolerar ningún tipo de estos actos", manifestó.

También expresó su preocupación sobre la situación del turismo y la cultura. "En lo que respecta a cultura, todo lo que respecta a nuestra historia está venida a menos, por una serie de manejos que hay que mirar de inmediato. Me preocupa Cusco, me preocupa Machu Picchu y son algunas cosas que quiero ver de inmediato", anotó.

En otro momento, señaló que los anuncios de la presidenta de la república Keiko Fujimori, durante sus discurso a la Nación, fueron conocidos por los próximos integrantes del gabinete ministerial antes del mensaje presidencial.

También adelantó que el Consejo de Ministros que se realizará mañana a primera hora, eventualmente a las 07:00 horas, será una sesión rápida en la que "básicamente hay que firmar un decreto de urgencia que la propia presidenta anunció en su discurso".

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