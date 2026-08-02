Ministro de Cultura participa en Museos Abiertos con actividades inclusivas en Lima

Andina/Difusión

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, participó este domingo 2 de agosto en una nueva edición de Museos Abiertos (MUA), iniciativa que permitió el ingreso gratuito a más de 50 museos administrados por el sector a nivel nacional.

Como parte de la jornada, el titular del sector recorrió el Museo Nacional de la Cultura Peruana, ubicado en el Cercado de Lima, donde visitó las principales salas de exposición que albergan la colección pública de arte popular y tradicional más importante del país.

Entre las piezas que forman parte de la colección destacan mates burilados, keros, imaginería, retablos, esculturas en piedra de Huamanga, platería, cerámica, textiles, cestería, máscaras, juguetería e instrumentos musicales.

Actividades

Asimismo, el ministro participó en diversas actividades desarrolladas en el marco de Museos Abiertos, entre ellas el taller de sistema braille, el taller de lengua de señas organizado por la Asociación de Sordos Región Lima (Assoreli), las actividades del programa artístico Capacitarte, la presentación inclusiva Talentos Sin Límites y un espectáculo de cajón peruano.

"Museos Abiertos es una iniciativa fantástica. Invito a la ciudadanía a pasar la voz para que, cada primer domingo del mes, visiten los más de cincuenta museos administrados por el Ministerio de Cultura. La cultura está abierta para todos", señaló el ministro Alberto Beingolea.

Durante el recorrido también participaron la directora general de Museos del Ministerio de Cultura, Blanca Alva, y la directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana, Estela Miranda.

Presencia en 19 regiones

Bajo el lema "Tradiciones que nos unen", la edición de agosto de Museos Abiertos ofreció más de 100 actividades gratuitas en museos de 19 regiones del país.

Los visitantes participaron en visitas guiadas, exposiciones, talleres, ferias artesanales y presentaciones artísticas en espacios culturales de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Con esta iniciativa, se informa que el Ministerio de Cultura promueve el acceso gratuito al patrimonio cultural, así como la inclusión y la participación de las familias en espacios de aprendizaje, encuentro y valoración de la diversidad cultural del Perú.