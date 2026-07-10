Ministro de Defensa: acuerdos de CMDA consolidan políticas de Estado para encarar amenazas

Andina/Como Cierre De La Xvii Conferencia De

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

Tras la clausura de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, ofreció una conferencia de prensa donde destacó que los acuerdos alcanzados durante este encuentro internacional constituyen políticas de Estado que trascienden los gobiernos y permitirán fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países del hemisferio frente a amenazas comunes.

El titular de Defensa señaló que los compromisos adoptados en la Declaración de Cusco serán entregados, como parte del proceso de transferencia al próximo gobierno, con herramientas orientadas a consolidar la coordinación entre los estados para enfrentar desafíos como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, la piratería y el terrorismo.

Lee también: [Fuerza Popular designa como voceras de sus bancadas a Cecilia Chacón y Patricia Juárez]

“Los resultados de este instrumento corresponden ya no solamente a acciones de momento, sino a políticas de Estado que se adoptan a lo largo del tiempo. La configuración de esta conferencia ha pasado por tres gobiernos y ahora vamos a heredar todo este proceso al gobierno que llega”, afirmó Flores Carcagno.

Explicó que uno de los principales aportes de la XVII CMDA es haber fortalecido la posibilidad de desarrollar acciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas de los países, mediante mecanismos como operaciones espejo en zonas de frontera, intercambio de información, asesoramiento y acompañamiento mutuo para ampliar el alcance de las operaciones contra amenazas transnacionales.

“La importancia de este evento es que nos permite generar sinergias y acciones cooperativas para poder actuar con nuestras Fuerzas Armadas de manera mancomunada”, señaló.

Mecanismo de cooperación

Asimismo, el ministro destacó la aprobación del Mecanismo de Cooperación en Caso de Desastres (Mecodex), herramienta hemisférica que permitirá articular respuestas más rápidas y eficientes ante emergencias de gran magnitud, facilitando el intercambio de información y la coordinación de capacidades disponibles entre los países.

“Este mecanismo es una forma de articular respuestas entre los países de manera sinérgica y mucho más rápida, evitando o buscando obviar barreras burocráticas para intervenir con mayor facilidad y agilidad”, indicó.

Flores Carcagno resaltó que la XVII CMDA reafirmó una visión multidimensional de la seguridad, en la que las acciones de defensa también consideran la protección de la población, la atención ante emergencias y la preservación del entorno. En esa línea, recordó que las Fuerzas Armadas cumplen un rol fundamental en la respuesta ante desastres naturales, facilitando la coordinación y asistencia oportuna a los ciudadanos.

Finalmente, sostuvo que la cooperación hemisférica alcanzada durante la conferencia permitirá que los países cuenten con mayores herramientas para enfrentar escenarios futuros. “Hablamos diferentes idiomas, pero enfrentamos retos comunes y al trabajar juntos podemos fortalecer y unir a un hemisferio más seguro”, expresó.

La XVII CMDA cerró una edición marcada por el consenso y la cooperación, dejando como legado nuevos mecanismos de coordinación entre los países de las Américas para enfrentar desafíos comunes y fortalecer una arquitectura de seguridad hemisférica basada en la confianza, la interoperabilidad y el trabajo conjunto.

(FIN) NDP/HTC