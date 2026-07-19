Andina/Difusión

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, llegó al distrito de Chongos Bajo, en la región Junín, para articular la respuesta del Estado tras el sismo de magnitud 5.1 y supervisar las acciones de atención a la población afectada.

El titular del Ministerio de Defensa recorrió las zonas afectadas junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez. Durante la visita, ambas autoridades coordinaron con el gobernador regional, alcaldes y equipos de primera respuesta lasmedidas inmediatas para atender a las familias damnificadasy restablecer los servicios básicos.

Uno de los puntos inspeccionados fue elcentro poblado de Pumpuya, donde ya operan tres puestos médicos de avanzada para brindar atención a la población. Paralelamente, continúan los trabajos para restablecer el suministro de energía eléctrica.

Despliegue

Desde las primeras horas de la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES Defensa) mantiene elmonitoreo permanente de la situacióny coordina la movilización de capacidades operativas.

Asimismo,el Ejército del Perú desplegó personal especializado para participar en labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, seguridad y apoyo a la población, en coordinación con las autoridades regionales y locales.

Evaluación de daños

Durante la visita, el presidente del Consejo de Ministros informó que laEvaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), permitirá sustentar la declaratoria de estado de emergencia y la entrega de bonos para las familias damnificadas.

Además, anunció que en laspróximas horas partirá desde Lima un camión con ayuda humanitariadel Indeci para reforzar la atención en la zona afectada.

La respuesta del Estado también incluye la participación de la Compañía de Bomberos de Huancayo, efectivos de la Policía Nacional del Perú, brigadas del Ministerio de Salud, personal del SAMU y equipos de la Dirección Regional de Salud de Junín, que trabajan de manera articulada para atender la emergencia.

Por su parte, el Gobierno Regional de Junín inició lainstalación de un albergue temporaly entregó bienes de ayuda humanitaria consistentes en 500 frazadas, 50 carpas, 100 camas y 100 colchones para las familias afectadas.