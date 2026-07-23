Ministro de Defensa asegura que aún hay tiempo para obras de prevención frente a El Niño

Perú.- Perú impulsará agenda contra crimen organizado, fenómeno El Niño y amenazas cibernéticas - Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, aseguró que aún existe tiempo para efectuar algunas obras de prevención frente al fenómeno El Niño, y que las Fuerzas Armadas están a disposición para brindar apoyo a los gobiernos regionales para enfrentar este fenómeno natural.

Señaló que si bien, ya no se pueden hacer obras de envergadura, sí se pueden efectuar obras de mitigación para enfrentar las consecuencias de El Niño.

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"Podemos hacer obras de mitigación, obviamente la línea de prevención de construir, por ejemplo, en las ciudades veredas con canaletas, eso es muy complejo en esta altura del año; pero se puede todavía hacer descolmataciones, limpiezas de cauces y algunas defensas ribereñas", afirmó en Canal N.

Como ejemplo señaló que en regiones como Piura, aún se pueden hacer descolmataciones de ríos, por lo que ha puesto a las Fuerzas Armadas a disposición de las autoridades regionales y locales.

"Simplemente se tiene que hacer la coordinación con el gobierno local para poder avanzar en esto. Es importante, por eso hablo de prevención, que las autoridades tomen conciencia de que tenemos un pequeño periodo por delante para seguir haciendo obras, ejecutar nuestros recursos", afirmó.

Asimismo, añadió que existen recursos a nivel de los gobiernos subnacionales, ya que el presupuesto 068 de más de 700 millones de soles se ha ejecutado hasta la fecha solo en un 40 %.

(FIN) HTC/FHG