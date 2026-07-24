Ministro de Defensa destaca incautaciones por hasta S/ 500 millones contra minería ilegal

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, destacó que las operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal permitieron concretar incautaciones valorizadas entre S/ 450 y S/ 500 millones, como parte de las acciones desarrolladas para enfrentar el crimen organizado, especialmente en la provincia de Pataz, región La Libertad.

“En nuestra gestión se ha tenido un alto nivel de éxito. Nosotros lo que buscamos es enfrentarlos de manera directa, pero nuestra misión es no cesar ahí. Tenemos que seguir interviniendo”, exhortó sobre este trabajo desplegado por las Fuerzas Armadas y las instituciones armadas en los operativos realizados en los últimos meses.

Fortalecimiento

El ministro Flores Carcagno señaló que uno de los principales retos es

fortalecer el marco legal para las intervenciones de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado.

Con ese objetivo,su gestión impulsó ajustes normativospara que la siguiente administración continúe evaluando mayores garantías para el personal militar.

“Hay un marco, pero no es suficiente. En mis casi cuatro meses de gestión no puedo cambiar todas las leyes, pero sí hicimos ajustes normativos para que cuando ellos intervengan no se pongan en riesgo, porque el crimen organizado no respeta nada y nosotros actuamos dentro del Estado de Derecho", explicó.

Mejoras

En materia de bienestar del personal,el titular del sector Defensa destacó el incremento del 50 % de la asignación económica para quienes cumplen el Servicio Militar Acuartelado, la entrega de un bono de S/ 300 y la ejecución del cuarto tramo del incremento de remuneraciones y pensiones para el personal militar.

Preparación y respuesta

Asimismo,resaltó que el sector avanzó en el fortalecimiento de la preparación frente a desastres naturalesmediante la planificación preventiva, la articulación con los distintos niveles de gobierno y el empleo de las capacidades de las Fuerzas Armadas para atender emergencias.

También informó quedejó sistematizadas las experiencias de gestiónpara facilitar la transferencia de conocimientos a las nuevas autoridades.

Transferencia

Finalmente,el ministro Flores Carcagno señaló que deja a la siguiente administración, información, experiencias y acciones en marchapara dar continuidad al fortalecimiento del sector Defensa, las operaciones frente a las principales amenazas a la seguridad, entre ellas la ampliación preventiva del estado de emergencia en la provincia de Pataz.

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