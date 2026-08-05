Ministro de Defensa destaca patriotismo de las FF.AA. durante visita a brigada en Huancayo

Andina/Difusión

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, destacó la entrega, el patriotismo y el sacrificio de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que, desde cada unidad militar del país, cumplen la misión de proteger la soberanía nacional y garantizar la seguridad de todos los peruanos. Sus expresiones las realizó durante una visita de trabajo a la 31.ª Brigada de Infantería, con sede en Huancayo.

Como parte de la jornada, el titular del sector recorrió el Cuartel "9 de Diciembre", ubicado en el distrito de Chilca, y el Batallón Contraterrorista "Coronel Domingo Ayarza N.° 311", donde supervisó las condiciones de bienestar del personal que cumple el Servicio Militar Voluntario, inspeccionó dormitorios, comedores y otros ambientes destinados a la formación y permanencia de la tropa.

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Durante el encuentro con el personal militar, Belaunde Llosa expresó el reconocimiento del Estado y de la ciudadanía hacia quienes visten el uniforme de la patria y dedican su vida al servicio del país.

"Vengo a transmitirles el orgullo que sentimos todos los peruanos por los hombres y mujeres de uniforme. En el Perú hay 33 millones de personas, pero la patria la forjaron los hombres y mujeres de uniforme, a sangre y fuego. La soberanía la defendieron los hombres y mujeres de uniforme", manifestó.

El ministro exhortó a los efectivos a mantener intactos los valores que distinguen a las Fuerzas Armadas y a continuar sirviendo con honor, disciplina y vocación, recordando el legado del Mariscal Andrés Avelino Cáceres como ejemplo de amor por el Perú.

"El futuro del Perú está garantizado gracias a los hombres y mujeres de uniforme. Por eso yo les rindo mi homenaje y los invito a seguir sacrificándose y dándolo todo por el Perú", afirmó.

Al concluir el recorrido, el titular del sector expresó su satisfacción por las capacidades y el nivel de preparación de la 31.ª Brigada de Infantería.

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Asimismo,resaltó las adecuadas condiciones de sus instalaciones, el alto espíritu de la tropa y el trabajo que desarrollan para fortalecer la capacidad operativa de la unidad, reafirmando el compromiso del Ministerio de Defensa de continuar impulsando acciones que contribuyan al bienestar del personal militar y al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

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