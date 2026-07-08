Ministro de Defensa dio la bienvenida a las delegaciones participantes de la XVII CMDA

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

En el marco de la ceremonia de bienvenida ofrecida a las delegaciones participantes de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, destacó la importancia de este encuentro como un espacio de diálogo, cooperación y fortalecimiento de la confianza entre los países del continente.

Durante su intervención,el titular del sectorexpresó su satisfacción por recibir a las autoridades y representantes de las naciones participantes, y resaltó que este foro

reafirma el compromiso compartido con la paz, la seguridad regional y el respeto al derecho internacional.

Asimismo, señaló que los desafíos actuales en materia de defensa requieren una respuesta coordinada, basada en la cooperación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los mecanismos de integración hemisférica, siempre en beneficio de los ciudadanos de las Américas.

"Reafirmamos la voluntad del Perú de promover un diálogo abierto y constructivo que contribuya a consolidar políticas de defensa orientadas a enfrentar las amenazas comunes, fortalecer la estabilidad regional y fomentar el desarrollo de capacidades conjuntas", resaltó el ministro Flores.

La ceremonia de bienvenida se realizó la noche de este martes en el templo Qorikancha y estuvo marcada por coloridas presentaciones artísticas que exhibieron la riqueza cultural de nuestro país.

El evento reunió a ministros de Defensa, viceministros, jefes de delegación y altas autoridades militares de los países participantes, quienes dieron inicio oficial a las actividades previas de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, reafirmando el espíritu de cooperación, respeto mutuo y amistad que caracteriza a este importante mecanismo hemisférico.

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