Ministro de Defensa: FF. AA. colaboran en la lucha contra la inseguridad ciudadana

Andina/Eddy Ramos

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, sostuvo hoy que su sector puso a disposición del Ministerio del Interior la aeronave Spartan C27 para la expulsión de tres ciudadanos venezolanos miembros del Tren de Aragua como una colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Sostuvo que la operación de expulsión se realiza en estricto cumplimiento de los lineamientos ordenados por la presidenta Keiko Fujimori.

“Hemos puesto a disposición del Ministerio del Interior la aeronave Spartan C27 que tendrá la misión de expulsar a delincuentes, pero también es una misión humanitaria que tendrá como finalidad repatriar a compatriotas de Venezuela víctimas del terremoto”, refirió.

Belaunde Llosa, junto al cancillerCarlos Espáy al ministro del Interior,César Astudillo,presenciaron en el Grupo Aéreo N° 8 la expulsión de los ciudadanos venezolanos identificados como Edinson Agustín Barrera, alias Catire; Rodismel José Alcántara Brito, alias Rodi; y Rafael Sorrilla Velásquez, alias Rafa.

Los tres extranjeros cumplieron una condena por delitos de tenencia ilegal de armas, delitos contra la tranquilidad pública y delitos contra la salud pública.

Su expulsión se realizó al amparo de los Decretos Legislativos N.° 1350 y N.° 1582, que permiten esta medida para los extranjeros que cumplieron su condena. Los tres fueron escoltados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante la conferencia de prensa, el titular de Defensa informó además que,por disposición de la mandataria, las Fuerzas Armadas pasarán a custodiar los pasos fronterizospara evitar que los criminales vuelvan a ingresar al territorio nacional.

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