Ministro de Defensa fortalece alianzas regionales en seguridad y defensa durante XVII CMDA

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Lima 10 Jul. (ANDINA) -

En el marco de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), el ministro de Defensa del Perú, Amadeo Javier Flores Carcagno, sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile, con el propósito de fortalecer los mecanismos de cooperación, consolidar el diálogo estratégico y promover una agenda común en materia de seguridad y defensa.

Durante los encuentros, desarrollados en la ciudad del Cusco, las autoridades de defensa coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente frente a los desafíos que enfrenta la región, fortaleciendo el intercambio de experiencias, capacidades y buenas prácticas para contribuir a la seguridad y estabilidad hemisférica.

Lee también: [Proyecto de créditos suplementarios pasa a cuarto intermedio en Comisión Permanente]Con el ministro de Defensa del Ecuador, Gian Carlo Loffredo Rendón, se abordó la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, especialmente en los mecanismos de coordinación fronteriza, la realización de ejercicios conjuntos en gestión del riesgo de desastres y asistencia humanitaria, así como el trabajo articulado para afrontar desafíos comunes que afectan a ambos países.

Durante la reunión con el ministro de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, Ernesto Justiniano Urenda, ambas delegaciones reafirmaron su voluntad de fortalecer los vínculos bilaterales mediante una mayor coordinación en la zona de frontera, el desarrollo de acciones conjuntas en gestión del riesgo de desastres y asistencia humanitaria, además del intercambio de experiencias que permitan enfrentar desafíos compartidos.

Con el ministro de Defensa de la República Federativa del Brasil, José Múcio Monteiro Filho, el titular del sector Defensa profundizó el diálogo estratégico bilateral y destacó la necesidad de continuar impulsando la cooperación fronteriza, el intercambio de capacidades y experiencias, así como la innovación tecnológica en el ámbito de la defensa.

Asimismo, ambas delegaciones reafirmaron su compromiso de promover iniciativas conjuntas que contribuyan a la seguridad y desarrollo regional.

En la reunión con el ministro de Defensa de la República de Chile, Fernando Barros Tocornal, se resaltó la importancia de fortalecer una nueva etapa de cooperación bilateral, basada en el diálogo político, el intercambio de experiencias y la coordinación permanente entre ambos sectores de defensa.

Los ministros reafirmaron su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la confianza mutua y contribuyan a la estabilidad regional.Espacios de cooperación

Estas reuniones bilaterales reflejan el compromiso del Perú de seguir promoviendo espacios de cooperación con los países de la región, fortaleciendo alianzas estratégicas y consolidando mecanismos conjuntos para responder a escenarios comunes como el crimen organizado transnacional, los desastres naturales y otras amenazas que requieren esfuerzos coordinados.

En las reuniones participaron el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Fernando Chávez Cruz; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Augusto Briceño Valdivia; el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, el director de Asuntos Bilaterales y Agregadurías, Víctor Manuel Aguilar Barreda; así como autoridades de los Ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de los países participantes.

(FIN) NDP/HTC/FHG