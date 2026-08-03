Ministro de Defensa garantiza acciones de descolmatación para afrontar fenómeno El Niño

Andina/Prensa Presidencia

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, garantizó el despliegue de acciones de descolmatación y limpieza de ríos que impulsa el Gobierno, para reducir el riesgo de desbordes y proteger a la población frente al inminente fenómeno de El Niño y la próxima temporada de lluvias.

Durante una jornada de trabajo en la región Piura, liderada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, el titular del sector supervisó las intervenciones que se ejecutan en los ríos Chira y Piura, orientadas a recuperar la capacidad de conducción de ambos cauces, disminuir la vulnerabilidad de las zonas expuestas y resguardar a miles de familias, así como la infraestructura y las actividades productivas de la región.

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En ese contexto, el ministro de Defensa destacó la necesidad de acelerar los trabajos preventivos y reafirmó el compromiso del sector Defensa de contribuir con personal y maquinaria para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

“La descolmatación se debe realizar de manera urgente para afrontar el inminente fenómeno El Niño. Hemos coordinado con el comandante del Comando Operacional del Norte, general de división Carlos Rabanal Calderón, quien ha expresado su plena disposición de apoyar con todo su personal y maquinaria las acciones de preparación y respuesta”, manifestó.

Como parte de las medidas anunciadas durante la visita, la presidenta de la República informó que el Gobierno destinará S/ 140 millones para ejecutar estas intervenciones. Los recursos permitirán contratar operarios, abastecer de combustible la maquinaria y realizar trabajos de descolmatación y limpieza en 60 puntos críticos de la región en un plazo máximo de cuatro meses.Cooperación internacional

Asimismo, informó que, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se viene fortaleciendo la capacidad de respuesta mediante la implementación de refugios temporales y el abastecimiento de almacenes estratégicos.

De igual forma, el Gobierno gestiona cooperación internacional para incrementar la disponibilidad de carpas, motobombas, alimentos y agua, con el propósito de atender de manera oportuna a la población que pudiera resultar afectada por las lluvias.

En la visita también participaron el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz; el jefe del Indeci, Luis Vásquez Guerrero; el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León; además de autoridades regionales, locales y representantes de las entidades involucradas en las acciones de prevención.

Con estas acciones, el Sector Defensa reafirma su compromiso de poner a disposición todas las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas para apoyar las labores de prevención, respuesta y atención de emergencias, contribuyendo a proteger la vida de la población y fortalecer la preparación del país frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

(FIN) NDP/HTC/JCR