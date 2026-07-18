Ministro de Defensa garantiza respuesta efectiva de su sector ante fenómeno El Niño

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, garantizó que el sector a su cargo viene fortaleciendo sus capacidades para responder de manera oportuna y eficaz ante un posible fenómeno de El Niño de gran magnitud, mediante el abastecimiento de ayuda humanitaria, el despliegue de recursos logísticos y la ejecución de acciones preventivas en coordinación con los gobiernos regionales y locales.

El titular del sector señaló que elMinisterio de Defensa monitorea de manera permanente la evolución del fenómeno, tomando como base la información técnica emitida por los organismos especializados. En ese contexto, precisó que el objetivo es anticiparse a cualquier escenario, fortaleciendo la capacidad de respuesta.

"Tenemos que estar preparados para lo peor, pero no presentarnos todavía en una situación de catástrofe. Hay que tomar decisiones con anticipación y actuar de manera preventiva", sostuvo el ministro, al destacar que las acciones del sector se desarrollan sobre la base de información técnica y de una evaluación permanente.

Como parte de estas acciones, informó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) viene verificando el abastecimiento de los almacenes estratégicos del país para garantizar la atención de la población en caso de una emergencia.

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Indicó que actualmente existe disponibilidad de miles de toneladas de ayuda no alimentaria tanto en los almacenes del INDECI como en los gobiernos regionales.

Asimismo, destacó que el sector Defensa continúa apoyando las labores de prevención mediante los batallones de ingeniería del Ejército, que ejecutan trabajos de descolmatación y otras intervenciones orientadas a reducir el riesgo de inundaciones. Estas acciones se desarrollan en coordinación con los gobiernos subnacionales a través de la Compañía de Apoyo al Desarrollo Nacional (COADNE).

El ministro también resaltó la importancia del Sistema de Movilización Nacional, herramienta que permitirá identificar y articular oportunamente los recursos humanos, logísticos y materiales del sector público y privado para brindar una respuesta rápida.

"El Sistema de Movilización Nacional nos permite identificar todos los activos y capacidades del Estado y del sector privado para saber qué recursos existen en cada zona y responder con rapidez cuando ocurra una emergencia", explicó.

También exhortó a los gobiernos regionales y locales a priorizar la ejecución de los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres, señalando que fortalecer las acciones de prevención permitirá reducir los impactos de un eventual fenómeno de El Niño sobre la población y la infraestructura.

Finalmente, el titular del Ministerio de Defensa reafirmó el compromiso del sector de continuar trabajando de manera articulada con todas las entidades del Estado para proteger la vida y el bienestar de los peruanos, asegurando que las capacidades institucionales se mantendrán preparadas para brindar una respuesta oportuna frente a cualquier emergencia que pudiera presentarse.

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