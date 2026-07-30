Ministro de Defensa Rafael Belaúnde dialogó con el senador Calisto Giampietri

Andina/Difusión

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, sostuvo hoy un diálogo con el senador almirante (r) Calisto Giampietri (Renovación Popular), sobre la seguridad y defensa nacional.

Durante el encuentro reafirmaron la importancia de fortalecer la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso, para impulsar las reformas, el respaldo normativo y las iniciativas que requieren nuestras Fuerzas Armadas, informó el sector Defensa mediante su cuenta en la plataforma X.

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"La seguridad y la defensa nacional requieren liderazgo, diálogo y capacidad para construir consensos", indicó el referido ministerio.

En ese sentido, añadió que cuando se trata de la defensa del país, el trabajo articulado entre las instituciones del Estado es clave para fortalecer las capacidades operativas y responder con mayor eficacia a los desafíos del Perú.

"La gobernabilidad también se construye tendiendo puentes en favor del interés nacional", manifestó el Ministerio de Defensa.

Como se ha informado, el martes 28 juraron los ministros de Estado, entre ellos el de Defensa, que conforman el gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

(FIN) HTC/FHG