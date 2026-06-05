Ministro de Defensa reafirma siete prioridades para fortalecer la defensa nacional

Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, reafirmó este viernes el compromiso del sector con el fortalecimiento integral de la defensa nacional, sustentado en siete prioridades estratégicas orientadas a garantizar la seguridad, la soberanía y el desarrollo del país.

Durante la ceremonia por el 146.° Aniversario de la Batalla de Arica y la Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera, encabezada por el presidente de la república, José María Balcázar, en el Cuartel General del Ejército, el titular del sector señaló que el legado de los héroes de Arica no solo debe ser recordado, sino también traducirse en acciones concretas que permitan fortalecer las capacidades del Estado para proteger los intereses nacionales.

“Honrar la memoria de nuestros héroes exige mirar hacia el futuro con el firme compromiso de fortalecer la defensa nacional como una auténtica política de Estado”, expresó.

En ese sentido, destacó que la gestión del Ministerio de Defensa viene impulsando siete líneas de acción prioritarias: fortalecer las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas para disponer de medios disuasivos acordes con la protección de los intereses nacionales; afianzar la industria para la defensa y garantizar la sostenibilidad operativa institucional; y asegurar condiciones adecuadas y un marco legal idóneo para el empleo de las Fuerzas Armadas en operaciones y acciones militares.

También resaltó la necesidad de optimizar la instrucción y el entrenamiento del personal militar para mantener elevados niveles de preparación y capacidad de combate; fortalecer la gestión del riesgo de desastres incrementando los medios de apoyo y promoviendo una mayor participación de la población; mejorar las condiciones de bienestar social del personal militar y de sus familias; y proteger los bienes inmuebles de las Instituciones Armadas como reservas estratégicas fundamentales para la seguridad nacional.

El ministro enfatizó que estas medidas responden a una visión estratégica de largo plazo que reconoce la estrecha relación entre seguridad y progreso. “Nuestra visión estratégica es clara y sostenida en el tiempo: la seguridad y el desarrollo no son objetivos separados, son dos caras de una misma moneda”, afirmó.

Asimismo, destacó que la renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera constituye una reafirmación del compromiso de todos los peruanos con los valores que encarnaron Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y los héroes de Arica, cuyo ejemplo continúa inspirando el servicio a la Nación.

“Hoy renovamos nuestro juramento de fidelidad a la bandera no como un acto ceremonial ni como una simple tradición, sino como la reafirmación de nuestro compromiso con el Perú. La bandera nacional representa lo que somos y la memoria de quienes nos precedieron”, sostuvo el titular de Defensa.

Bono permanente

Mientras tanto, el presidente de la república anunció durante su discurso la creación de un bono permanente de 300 soles para los jóvenes que cumplen Servicio Militar Voluntario en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, medida orientada a reconocer su contribución a la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial.

“Si ese pago se hace permanente, señores de las Fuerzas Armadas, si ese reconocimiento se hace permanente como lo pensamos hacer desde hoy, servirá como un tiempo de servicios públicos para que esos muchachos que dejan el Ejército, nuestros soldados, les sirva como una compensación de tiempo de servicios para su futuro”, subrayó.

La ceremonia contó con la participación, además, de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, así como representantes de instituciones del Estado y autoridades del Gobierno.

También participó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército General de Ejército César Augusto Briceño Valdivia; así como los comandantes generales de la Marina de Guerra, Almirante Javier Bravo de Rueda Delgado; de la Fuerza Aérea, General del Aire Mario Raúl Contreras León Carty; y del Ejército, General de Ejército Oswaldo Martín Calle Talledo; así como de la Policía Nacional, General de Policía Óscar Arriola Delgado.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });