Ministro de Defensa se reunió con gobernadora regional de La Libertad

Andina/Ministro De Defensa Se Reunió Con

Lima 9 May. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, se reunió con la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, para abordar el apoyo de las Fuerzas Armadas al control del orden interno y reafirmar el trabajo conjunto en gestión del riesgo de desastres.

Además, se trató un plan piloto de sensibilización y prevención junto al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el CENEPRED, las Fuerzas Armadas y entidades del SINAGERD, articulando esfuerzos con el sector privado para fortalecer la respuesta ante emergencias.

Lea más en: https://andina.pe/agencia/seccion-politica-17.aspxAsimismo, durante una jornada de trabajo en esa región, el ministro de Defensavisitó las instalaciones de la 32.ª Brigada de Infantería de Trujillo, donde recibió información sobre los avances frente a la minería ilegal en Pataz.

Participaron el general de División Carlos Rabanal Calderón, comandante general del Comando Operacional del Norte, y el general de Brigada Mao Córdova Román, comandante general del Comando Unificado de Pataz, quienes expusieron las acciones desplegadas en la zona.

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