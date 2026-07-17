Ministro de Defensa supervisa acciones para proteger construcción del Puente Carrasquillo

Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, supervisó en la región Piura las medidas preventivas implementadas en la construcción del Puente Carrasquillo, ejecutado por el Servicio Industrial de la Marina (SIMA PERÚ), con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajos y reforzar la resistencia de esta infraestructura estratégica frente a los efectos del fenómeno El Niño.

Durante su recorrido por el proyecto, ubicado en la provincia de Morropón,el titular del sector recibió un informe sobre el avance de la obra y verificó las soluciones de ingeniería incorporadaspara reducir la vulnerabilidad de la estructura ante un eventual incremento del caudal del río Piura.

Entre las acciones implementadas destacan elmonitoreo permanente de las condiciones hidrológicas y meteorológicas, la participación de especialistas en hidrología y el diseño de defensas enrocadas para proteger las estructuras durante la ejecución de la obra.

Estas medidas permitirán mantener el ritmo de construccióny reducir los riesgos durante la temporada de lluvias.

El ministro Flores Carcagno destacó que la preparación anticipada frente a las intensas precipitaciones constituye una prioridad del Estado, ya que proteger la infraestructura crítica significa también salvaguardar la seguridad de la población y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

"En ese esfuerzo, el Sector Defensa pone al servicio del país sus capacidades técnicas, logísticas y de ingeniería para contribuir a la gestión del riesgo de desastres y fortalecer la resiliencia nacional", afirmó.

La construcción del Puente Carrasquillo constituye una de las obras de infraestructura más importantes para el Alto Piuray beneficiará a más de 255 mil habitantes.

Su puesta en funcionamiento permitirá restablecer la conectividad permanente entre ambas márgenes del río Piura, reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la seguridad vial y facilitar el transporte de pasajeros y de la producción agrícola, impulsando el desarrollo económico y social de la zona.

Con esta supervisión,el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso con una gestión preventiva del riesgo de desastres, promoviendo infraestructura resiliente y fortaleciendo la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos que plantea el fenómeno El Niño, en beneficio de la seguridad, el desarrollo y el bienestar de todos los peruanos.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });