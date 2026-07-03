Ministro de Defensa supervisó capacidades militares de apoyo en caso de desastres

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, realizó una visita de trabajo al Comando Operacional del Sur, en la ciudad de Arequipa, donde recibió una exposición sobre las acciones que desarrolla esta unidad en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Durante la presentación se informó que el comando ha ejecutado 270 intervenciones militares de apoyo a la gestión del riesgo de desastres, como parte de su contribución a la atención de emergencias en el sur del país.

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Asimismo, se detallaron las capacidades operativas desplegadas para brindar apoyo a la población y a las autoridades competentes frente a situaciones de emergencia y desastres.

En la reunión participaron el comandante del Comando Operacional del Sur, general de división EP Jorge Luis Agramonte Aguilar, y el jefe de Estado Mayor de la 3.ª División del Ejército, general de brigada EP Luis Alfredo Díaz Paredes.

La visita de trabajo forma parte de las actividades de verificación que realiza el Ministerio de Defensa para conocer las capacidades operativas desplegadas por las Fuerzas Armadas y fortalecer la preparación institucional frente a emergencias que puedan afectar a la población.

(FIN) NDP/HTC