Ministro de Defensa supervisó capacidades del SIMA para fortalecimiento de industria naval

Andina/Ministro De Defensa Supervisó Capacidades

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, constató hoy en la Base Naval del Callao las capacidades operativas de la empresa Servicios Industriales de la Marina (SIMA Perú), orientadas a fortalecer la industria para la defensa nacional.

Durante el recorrido, supervisó los avances en la construcción de un submarino de gran envergadura, proyecto considerado como uno de los ejes de la estrategia para fortalecer las capacidades industriales del sector.

“No es una obra común; es un gran trabajo de ingeniería que se hace para sacar adelante nuestro equipamiento con obras de alta envergadura, tal como se hace en otras partes del mundo. Debe ser motivo de orgullo para nuestras Fuerzas Armadas”, expresó.

Asimismo, inauguró la modernización del Taller de Construcciones Navales X-40, uno de los espacios emblemáticos del SIMA, cuya renovación forma parte de un programa integral de fortalecimiento de la infraestructura industrial.

El ministro de Defensa, asimismo, sostuvo una reunión de trabajo con el comandante general de la Marina de Guerra, Almirante Javier Bravo de Rueda Delgado, para evaluar los requerimientos destinados a afrontar el fenómeno El Niño y fortalecer la capacidad de respuesta de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD).

También participó en esta jornada de trabajo el jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra y presidente del directorio de SIMA, Vicealmirante Julio César Cacho Morán.

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