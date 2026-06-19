Ministro de Defensa supervisó operaciones contra economías criminales en Pataz

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de verificar en el terreno los avances de la lucha contra la minería ilegal, el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagnano, visitó la provincia de Pataz (La Libertad), donde supervisó las operaciones que ejecuta el Comando Unificado Pataz (Cupaz), las cuales han generado una afectación económica de S/ 899 800 a organizaciones criminales en lo que va del año.

Durante su recorrido, el titular de Defensa inspeccionó el puesto de control multisectorial Calquiche, uno de los principales filtros instalados junto a Shicún y Pamparacra para controlar el transporte de material aurífero en bruto y evitar el ingreso de precursores químicos utilizados en actividades ilícitas.

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En estas acciones participan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, SUNAT, Fiscalía, SUTRAN y otras entidades del Estado.

Posteriormente, la comitiva realizó un sobrevuelo por Pueblo Nuevo, Cedros, La Porfía y Alto Pataz, localidades que anteriormente enfrentaban constantes amenazas de organizaciones criminales y que hoy cuentan con presencia permanente de efectivos militares y policiales para garantizar la seguridad de la población.

Incautaciones y detenciones

Amadeo Flores también recibió un informe actualizado sobre las operaciones desarrolladas durante la vigencia del Decreto Supremo N.° 049-2026-PCM.

Entre los resultados alcanzados destacan la incautación de armamento y vehículos, así como la detención de presuntos integrantes de bandas criminales como “La Gran Alianza”, “Los Parqueros de Pataz”, “Los Hijos de Celideth” y “Nueva Generación”.

El ministro de Defensa reafirmó que la intervención del Estado continuará enfocada en combatir la minería ilegal y los delitos conexos, como la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas, y explosivos.

Asimismo, destacó que las operaciones ejecutadas por el Cupaz contribuyen a recuperar el control territorial, reducir la criminalidad y fortalecer la seguridad en beneficio de los habitantes de Pataz.

Finalmente, sostuvo una reunión de trabajo con el jefe del Comando Campamento 2670, donde se encuentra instalado el puesto de comando del Cupaz, a fin de evaluar aspectos vinculados a las acciones de seguridad que se ejecutan en la provincia.

(FIN) HTC/JCC