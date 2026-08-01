Ministro de Defensa visitó bases militares que enfrentan el narcoterrorismo en el Vraem

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, acompañada del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, arribaron a la región de Junín para supervisar unidades policiales y militares asentadas en el sector del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), como parte de las acciones que fortalecen el respaldo a las fuerzas del orden en su lucha constante contra los enemigos del Estado.

La jefa de Estado y el titular del sector Defensa llegaron primero a la Base Contraterrorista y Antidrogas Los Sinchis de Mazamari, ubicada en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo.

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Posteriormente, la delegación realizó un sobrevuelo por las zonas de Valle Esmeralda y Pichari, incluyendo el sector donde recientemente se produjo un enfrentamiento entre efectivos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

Inmediatamente, la presidenta y el ministro de Defensa llegaron a la Base Contraterrorista Valle Esmeralda, importante puesto militar del Ejército del Perú ubicado en el distrito de Río Tambo. En este punto, la mandataria resaltó el sacrificio de las fuerzas militares para enfrentar el terrorismo y narcotráfico.

“Los invoco a que sigan teniendo esta fortaleza, esta valentía que ustedes vienen demostrando a lo largo de estos años. Seguimos teniendo el problema del narcotráfico, el crimen organizado, la minería ilegal. Por eso los convoco, como lo he hecho en el mensaje a la nación, a trabajar juntos, las Fuerzas Armadas con nuestra Policía. Pero también con una visión de cercanía con la población”, resaltó.

Acto seguido, las autoridades recibieron un informe sobre el desarrollo de la operación “Quiñones”, ejecutado por la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dircote de la PNP, el Frente Policial Vraem y el Cioec.

Producto de esta intervención, se abatió al camarada ‘Richard’. La jefa de Estado también saludó a los integrantes del Batallón Contraterrorista N.° 79.

La visita permitió constatar las capacidades operativas y el alto nivel de preparación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional desplegadas en el Vraem, así como reafirmar el compromiso del Gobierno de continuar fortaleciendo las acciones conjuntas para enfrentar al terrorismo, el narcotráfico y demás amenazas que afectan la seguridad y el desarrollo de esta importante zona del país

(FIN) NDP/HTC