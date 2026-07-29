Ministro del Interior, César Astudillo, desfiló junto al Comando Chavín de Huántar

Perú.- Ministro de Defensa, César Astudillo, desfiló junto al Comando Chavín de Huántar - Andina/Difusión

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

En el marco del 205.° aniversario de la Independencia del Perú, el ministro del Interior, César Astudillo, participó en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, donde desfiló junto al histórico Comando Chavín de Huántar, en reconocimiento a los héroes que participaron en una de las operaciones militares más emblemáticas de la historia reciente del país y que contribuyeron decisivamente a la pacificación nacional.

La presencia del titular del Ministerio del Interior junto a este emblemático agrupamientoconstituyó un homenaje a quienes, con valor y entrega, participaron en el exitoso rescate de 72 rehenes tomados por la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)en la residencia del embajador de Japón en Lima.

La tradicional ceremonia permitió, además,

apreciar la preparación, disciplina y vocación de servicio las diversas unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre ellas participaron laDirección de Investigación Criminal(Dirincri),Dirección Nacional de Operaciones Especiales(Dinoes),Escuadrón Verde,Escuadrón de Emergencia,Sinchis de Mazamari,Subunidad de Acciones Tácticas(SUAT),Policía Canina,Unidad de SalvatajeyPolicía Montada.

Estas unidades representan las distintas capacidades operativas con las que cuenta la Policía Nacionalpara enfrentar la delincuencia común y la criminalidad, responder ante situaciones de emergencia y fortalecer la seguridad ciudadana y el orden interno en todo el territorio nacional.

Como parte del desfile policial,también fueron presentados los prototipos tecnológicos G1, K9 y K10, actualmente en fase de evaluación, que forman parte de un proyecto orientado a incorporar soluciones innovadoras y fortalecer las capacidades operativas de la institución en beneficio de la seguridad pública.

El despliegue policial incluyó, asimismo, la participación de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, así como de

exintegrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y veteranos con huellas de guerra.

Su presenciapermitió rendir homenaje a quienes, desde distintas responsabilidades y en momentos decisivos para el país,entregaron su esfuerzo y sacrificio al servicio de la nación.

En esta jornada patriótica también tuvo una destacada participación elCuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, institución que desfiló con sus unidades especializadas, entre ellas laUnidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), cuyos integrantes han demostrado su alto nivel de preparación y compromiso con la atención de emergencias y las labores de asistencia humanitaria, como las realizadas tras el reciente sismo registrado en Venezuela.

El paso de las fuerzas policiales y de los bomberos voluntarios fue recibido con aplausosy muestras de reconocimiento por parte del público asistente, en una jornada que permitió rendir homenaje a quienes, desde sus respectivas instituciones, trabajan de manera permanente por la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de todos los peruanos.

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