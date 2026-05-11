Ministro Jiménez: Comisión de Gracias Presidenciales seguirá trabajando con transparencia

Perú.- Ministro de Justicia señala que existe una sobrepoblación de 60 mil presos en todo el país - Andina

Lima 11 May. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, dijo estar seguro de que la Comisión de Gracias Presidenciales, dependiente de su cartera, seguirá actuando con transparencia y en defensa del Estado de Derecho, ello al explicar el reciente cambio en su conformación.

Precisó que, para que esta pueda funcionar, se necesita que cuente con todos sus miembros, ya que sus decisiones se emiten por voto unánime de sus integrantes.

En ese sentido, explicó que, hace unos días, uno de ellos dejó el cargo por motivos personales, ya que entró a laborar al sector privado y, al haberse desvinculado delMinisterio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), la cartera estaba obligada a nombrar a su reemplazo.

Jiménez Borra agregó queel resto de integrantes continúan siendo los mismosy que incluso, en el caso del presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, su nombramiento data del 14 de febrero de 2023.

"Con ello se demuestra que hay una línea de estabilidad en esa Comisión. Yo estoy seguro de que la Comisión va a seguir con la misma transparencia y en defensa de Estado de Derecho, como hasta el día de hoy",sostuvo el titular del Minjusdh.

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Pedido de indulto

Al ser consultado sobre el pedido de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo, elpresidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo,indicó que este nunca estuvo en la agenda del gobierno del presidente José María Balcázar y que"no tiene por qué"estarlo, por razones técnicas.

A continuación, el ministro de Justicia precisó queno hay en este momento en trámite ningún pedido de esa naturaleza,solicitado ya sea por el exmandatario o por terceros.

Recordó que, antes de ello, lo que se tuvo fueron cuatro solicitudes de terceros y una por parte de la defensa de Castillo Terrones, que fue declarada inadmisible, por lo que no hay nada más sobre lo que deban pronunciarse desde el Ejecutivo.

"Y sobre la posibilidad de un indulto, básicamente uno de los requisitos más importantes que establece la normativa es que no puede haber pendiente un proceso y, en este caso, tendría que haber una sentencia consentida. Entonces ahí hay un tema de fondo que complicaría mucho que este proceso pueda llevarse a cabo",agregó

Jiménez Borra.

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