Ministro Jiménez pide a jóvenes en conflicto con ley hacer de sanción ocasión de cambio

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

En el marco del Día de la Madre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, acompañado de la viceministra de Justicia, Shadia Valdez, visitó el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita, en San Miguel, para compartir un emotivo encuentro con las adolescentes madres de familia que cumplen medidas socioeducativas y participan en programas de rehabilitación y reinserción social.

Manifestó que la política y la función pública tienen sentido cuando logran generar cambios concretos y que la vida puede colocar a las personas en situaciones que no eligen, frente a lo cual lo importante es lo que se hace después.

Explicó que el Estado busca garantizar que aquellos que deciden cambiar cuenten con una puerta para tocar y con instrumentos para una nueva vida. “No nos interesa por qué están aquí, pero sí nos interesa qué van a hacer aquí y para cuando se abran las puertas. Ustedes tienen que estar preparadas para hacer las cosas lo mejor posible”, expresó.

Lee también: [PCM: Gobierno reafirma compromiso con las Fuerzas Armadas]“Ustedes, que ya tienen niños, tienen que pensar también en ellos. Los padres queremos que nuestros hijos tengan mejores posibilidades que nosotros. Ser madre es una bendición, pero tiene que estar acompañada de trabajo, compromiso y esfuerzo”, dijo, dirigiéndose a las 19 madres internas en el referido centro.

Una segunda oportunidad

La actividad, organizada por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), permitió visibilizar el trabajo que realiza el Ministerio de Justicia para brindar una segunda oportunidad a adolescentes en conflicto con la ley penal, fortaleciendo sus capacidades personales, educativas y laborales.

Durante el recorrido, el ministro supervisó los ambientes del centro juvenil, entre ellos las aulas y áreas comunes, donde las adolescentes reciben atención integral y participan en talleres formativos orientados a construir un nuevo proyecto de vida. La jornada incluyó además una presentación artística a cargo de las adolescentes del taller de danza del centro juvenil.

El Centro Juvenil Santa Margarita alberga a 81 adolescentes mujeres, 19 de las cuales son madres y siete viven junto a sus hijos menores de tres años dentro de las instalaciones, en espacios especialmente acondicionados para garantizar su bienestar y desarrollo.

En esta actividad también participaron la congresista Auristela Obando y el director ejecutivo de Pronacej, Luis Vega.

(FIN) NDP/HTC