Ministro Jiménez: universidades deben ser aliadas en investigación de política criminal

Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, sostuvo que “las universidades deben ser aliadas en la investigación de la política criminal y en propuestas para la modernización del sistema de justicia”, ello durante su participación en el II Encuentro Nacional de Decanos de Facultades de Derecho.

Subrayó la importancia que lasfacultades de Derechosean más que espacios de transmisión de conocimiento, sino laboratorios que permitan estudiar la mejor manera de transformar al Estado para el bien de la población, brindando alternativas de solución a los principales problemas del país.

“La misión de las facultades de Derecho ya no solo es transmitir conocimientos jurídicos, también es fomentar la aparición de juristas que tengan la capacidad de adaptarse a los cambios, adaptarse a las realidades y saber utilizar conocimiento adquirido para generar uno nuevo a partir de su experiencia y a partir de sus propias vivencias”,remarcó el ministro.

Jiménez Borratambién se refirió a otros desafíos en la materia, como el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, el crimen organizado transnacional, los delitos informáticos, entre otros.

ElII Encuentro Nacional de Decanos de Facultades de Derecho"Hacia la excelencia en la formación de estudiantes de Derecho" es organizado por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos.

El objetivo del evento es fortalecer la calidad educativa, haciendo énfasis en la promoción de la

cooperación entre la academia y la administración.

Lee también: [ Perú saluda anuncio de firma de acuerdo entre EE.UU. e Irán para cese de hostilidades]

En la ceremonia participaron el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres (USMP), Ernesto Álvarez Miranda, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Ronald Cárdenas Krenz.

También estuvieron presentes el secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Alfredo Saavedra Sobrado; el director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, César Correa Zúñiga; entre otras autoridades.

La cartera ministerial informó que, a través del programa"Minjusdh en tu universidad",promueven la participación activa de lasuniversidades peruanas—a través de sus facultades de Derecho y Ciencia Política— en el fortalecimiento de capacidades de estudiantes, egresados y ciudadanía en materia de

justicia y derechos humanos.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });