Ministro de Justicia anuncia suspensión temporal de ingresos a centro juvenil de Trujillo

Andina/Ministro De Justicia Anuncia Suspensión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, anunció la suspensión temporal de nuevos ingresos de adolescentes al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, debido a los problemas de hacinamiento que enfrenta este establecimiento.

Durante una visita de supervisión realizada junto al director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Luis Vega, el titular del sector verificó que el

centro alberga actualmente a 258 internos, más del doble de su capacidad instalada para 106 adolescentes.

“Este es el centro que tiene más sobrepoblación de todo el país y que, además, tiene internos de mucho cuidado. Entonces no podemos seguir arriesgando más la seguridad de los trabajadores y de la población”, afirmó el ministro.

Jiménez explicó que la medida será comunicada a las autoridades competentes y precisó que, mientras se mantenga esta disposición,

los nuevos adolescentes que ingresen al sistema serán derivados a otros centros juveniles del país.

Agregó que la suspensión tendrá carácter provisional y que el ingreso de nuevos internos se reanudará una vez que existan las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento del establecimiento.

Durante su recorrido, el ministro también supervisó los talleres productivos de manualidades, carpintería metálica, confección textil y electricidad, así como los talleres formativos de danza y computación que forman parte del proceso de rehabilitación y reinserción social de los adolescentes.

“Esperamos también poder generar más egresos con jóvenes que estén rehabilitados y que puedan salir de aquí con una nueva oportunidad, con un trabajo o estudio, y desarrollarse como todo joven debería hacerlo en el país”, señaló.

Supervisión en penales

Como parte de su agenda de trabajo en la ciudad de Trujillo, el titular del Ministerio de Justicia supervisó además la campaña “Justicia móvil - Defensa sin barreras”, desarrollada en el establecimiento penitenciario Mujeres de Trujillo.

Durante esta jornada se brindó a las internas servicios de defensa pública penal, asistencia legal y defensa de víctimas.

Asimismo, visitó el penal de Trujillo para inspeccionar los talleres productivos en los que participan los internos y exhortó a la población penitenciaria a continuar con su proceso de resocialización y reinserción a la sociedad.