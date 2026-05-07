Ministro de Justicia: cambio de director de penal de Juliaca es por reorganización interna

Andina/Difusión

Lima 7 May. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, informó desde el penal de Juliaca (Puno) que se dispuso el cambio del director de dicho establecimiento penitenciario con el fin de gestionar su reorganización interna tras el fallecimiento de un interno.

Además, indicó queel interno presuntamente involucrado en este fallecimiento ha sido trasladado al penal de Challapalca, ello como parte de las medidas para fortalecer la seguridad del centro penitenciario.

“Hemos venido aquí a Juliaca, por encargo del presidente José María Balcázar para tomar medidas in situ. Confiamos en el nuevo liderazgo que se está asumiendo a partir de hoy en este penal”, remarcó

Jiménez.

Precisó también que el personal de Asuntos Internos delInstituto Nacional Penitenciario (INPE)está realizando desde hace dos días las investigaciones correspondientes, en coordinación con el Ministerio Público y la Policía, a fin de determinar responsabilidades.

“Tomaremos medidas drásticas contra estas personas”,acotó el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

(Minjusdh).

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Durante su visita de trabajo,Jiménez Borravisitó el pabellón donde ocurrió el fallecimiento y dialogó con el personal penitenciario.

Asimismo, el ministro anunció que continuarán lasacciones y visitas inopinadaspara mejorar las condiciones de control en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

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