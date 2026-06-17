Ministro de Justicia coordina acciones preventivas frente al fenómeno El Niño

Andina/Karol MuñOz

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, lideró, en su calidad de presidente del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, una sesión cuyo objetivo fue coordinar las acciones preventivas sectoriales frente al fenómeno El Niño.

“El escenario que tenemos implica tomar acciones orientadas a garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Es muy importante lo que vamos a hacer como equipo en el trabajo de la prevención de desastres”,expresó.

El titular del sector Justicia destacó que, gracias a dichas labores, se podrán evitar pérdidas humanas, materiales y también liberar recursos para el desarrollo.

Además, en la jornada se aprobó el Reglamento Interno y el Programa Anual de Actividades, los cuales permitirán que el grupo opere con orden, claridad de funciones y una hoja de ruta definida.

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Se informó también que se ha realizado el diagnóstico de 386 sedes de Defensa Pública, con la finalidad de analizar la vulnerabilidad, exposición y capacidad de respuesta ante emergencias originadas por lluvias intensas. Además, se trabaja en las acciones de limpieza y mantenimiento de sedes con mayor exposición al riesgo, así como en completar la designación de brigadistas.

El Minjusdh precisó también que el Programa Anual de Actividades prioriza 14 intervenciones orientadas a implementar los procesos de prevención y reducción del riesgo, así como la preparación para la respuesta a emergencias. Las medidas se encuentran alineadas a 4 de los 6 objetivos prioritarios de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.

"El Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene como función coordinar y articular los procesos de GRD en su jurisdicción, pudiendo contar —cuando así lo requiera— con el asesoramiento y asistencia técnica del Cenepred en los procesos de Estimación, Prevención, Reducción del Riesgo y Reconstrucción, y del Indeci en los de Preparación, Respuesta y Rehabilitación", indicó la cartera ministerial.