Ministro de Justicia: “El derecho administrativo no puede tener obstáculos burocráticos"

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, expresó que “el derecho administrativo contemporáneo no puede tener obstáculos burocráticos, por lo contrario, debe ser un facilitador de soluciones viables para la comunidad”.

La afirmación fue realizada durante la XXXVIII Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de entidades del sector público, organizado por el referido sector.

El titular de Justicia sostuvo que “el principio de conservación del acto no es solo una pauta formal, es un mandato técnico que permitirá preservar la estabilidad, evitar costos innecesarios y resguardar la continuidad de los servicios esenciales del Estado frente a vicios que no son trascendentes”.

Lee también: [Elecciones 2026: JNE pide a partidos políticos y candidatos actuar con respeto democrático]

“Como asesores jurídicos del Estado, la responsabilidad que descansa en este Ministerio es inmensa. Ustedes configuran la legalidad formal y material que visibiliza la política pública del país. Su criterio es el filtro indispensable que da un equilibrio entre el estricto respecto a la ley, con la urgencia y la eficacia que también se nos exige. Tiene que existir un balance entre el cumplimiento estricto, pero también evitar las trabas burocráticas y los obstáculos innecesarios que son fácilmente superables”, expresó.

Jiménez Borra saludó el compromiso de los directores, gerentes legales, jefes de asesoría jurídica y abogados con la excelencia jurídica y la actualización de conceptos mediante el diálogo y el debate.

Optimización del ordenamiento legal

Del mismo modo, resaltó que este “espacio de alta deliberación jurídica consolida el rol que tiene el Ministerio de Justicia en la optimización del ordenamiento legal del Estado”.

La XXXVIII Convención de Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de entidades del sector público, bajo el tema, “La conservación del acto administrativo como herramienta en favor de la eficiencia y promoción del interés público”, contó con ponencias de funcionarios del Minjusdh, Contraloría General de la República y abogados con experiencia en el acto administrativo.

Este evento académico ha sido organizado por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria que brinda asesoría jurídica a las entidades del sector público y coordina las actividades de sus Oficinas de Asesoría Jurídica, con la finalidad de mantener la coherencia del ordenamiento jurídico nacional.

(FIN) NDP/HTC