Ministro de Justicia destaca la capacitación técnico-productiva que reciben reclusos

Andina/Ministro De Justicia: “Trabajamos Para Que

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

En una ceremonia conmemorativa por el Día del Padre realizada en el penal de Lurigancho, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, destacó la capacitación técnico-productiva que reciben los internos y subrayó que desde el sector “trabajamos para que quien egrese de un penal tenga las herramientas para salir adelante”.

Acompañado del presidente del INPE, Raúl Inga Garay, el ministro entregó certificados a los internos padres que culminaron el curso de fabricación de muebles de melamina dictado por Sencico y el curso de control de calidad de confecciones brindado por Senati.

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“Gracias a Sencico y Senati, y a las empresas que apuestan por venir y trabajar con la población penitenciaria, porque esos instrumentos de desarrollo que les están entregando a los internos son los que constituirá el punto de partida de una nueva vida”, expresó la autoridad.

El titular del sector Justicia reafirmó el compromiso con la resocialización. “Hoy, que nos acercamos al Día del Padre, quiero que sepan que el Ministerio no los olvida, seguiremos trabajando en los establecimientos penitenciarios para que la dignidad humana no se suspenda. Que esta política de Estado de resocialización sea permanente, sostenida, concreta y efectiva”, señaló.

Jimémez Borra también apreció los productos desarrollados por los internos en los talleres de resocialización y los instó a continuar con su proceso. También dialogó con los internos que forman parte del programa Orquestando.

De acuerdo con cifras señaladas por el presidente del INPE, en el penal de Lurigancho se brindan 26 especialidades de trabajo y 30 especialidades de educación. A la fecha aproximadamente 1 200 internos estudian y otros 1 600 trabajan

(FIN) NDP/HTC/FHG