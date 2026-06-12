Ministro de Justicia: hemos recorrido el país con campañas de apoyo a la población

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

En el marco de su viaje de trabajo a Áncash, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, lideró dos campañas de Defensa Pública en la provincia ancashina de Santa, que forma parte de las estrategias que desarrolla el sector para acercar los servicios de justicia a las comunidades vulnerables. Estas iniciativas ya se han aplicado en Piura, La Libertad, Callao y distritos de la capital.

“Hemos recorrido el país con campañas de apoyo a la población, hemos recorrido también los penales, los centros juveniles, las sedes de SUNARP y estamos viendo cómo podemos mejorar la calidad de los servicios. Lo que estamos haciendo es acercar el Estado a la gente”, expresó el titular del sector Justicia desde la

Plaza Mayor de Nuevo Chimbote.

En esta localidad se realizó una nueva edición de lacampaña “Justicia y Servicios para Todos”que reunió, en un solo espacio, servicios de orientación, asesoría y atención de entidades estatales.

Acompañado delalcalde distrital de Nuevo Chimbote, Walter Soto Campos, el ministro Jiménezdialogó con los ciudadanosa fin de recoger sus aportes y visitó los stands de las entidades participantes a quienes agradeció por sumarse a esta iniciativa. También participaron el superintendente adjunto de SUNARP, Pablo Rioja Cueva; y el director distrital de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Santa, Henry Nureña Castillo.

Campaña en el penal de Chimbote

Continuando con su agenda, elministro Luis Jiménez lideró la campaña “Justicia móvil – Defensa sin barreras”mediante el cual defensores públicos brindaron orientación legal a internas con el objetivo de garantizar su derecho de defensa y el acceso a la justicia.

Ante el grupo de internas, la autoridad señaló que “nosotros vamos a colaborar desde el Estado para generar las oportunidades, pero ustedes tienen que comprometerse también a acompañarnos en esa tarea. Y les pido que estén atentas, que confíen, que busquen a los abogados que han venido dando su mejor disposición porque esto no podría estar ocurriendo sin la Defensa Pública”.

“Vamos a seguir recorriendo el país, visitando centros penitenciarios para acompañar con la Defensa Pública y el personal del INPE, para acompañar con abogados y abogadas que quieren ayudar a que las cosas mejoren, que los penales sean lugares seguros”, anunció.

Asimismo, el ministro Jiménez supervisó el programa Orquestando, los talleres de costura y panadería, así como un pabellón de varones. En la actualidad el penal de Chimbote alberga a una población penitenciaria de 3411 personas (entre hombres y mujeres) pero tiene una capacidad de 850.

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