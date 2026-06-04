Ministro de Justicia inaugura Centro ALEGRA en Cañete en favor de 263 mil ciudadanos

Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Luis Enrique Jiménez Borra, inauguró un nuevo Centro ALEGRA y Centro de Conciliación en Cañete, espacios que permitirán acercar servicios gratuitos de justicia a 263 mil 879 ciudadanos de la provincia de Cañete.

La nueva sede, ubicada en Jr. Francisco Reynoso N.º 183, urbanización Las Casuarinas, del distrito de San Vicente, permitirá el acceso a servicios de defensa pública, defensa de víctimas, asistencia legal, conciliación extrajudicial y atención multidisciplinariapara personas en situación de vulnerabilidad.

Jefe del Gabinete Ministerial inicia actividades oficiales en Madrid, EspañaDurante la ceremonia de inauguración, el titular del MINJUSDH destacó la importancia de acercar los servicios de acceso a la justicia a la población más vulnerable. “Este centro tiene como principal objetivo colaborar con las personas que no tienen la posibilidad de contar con una asesoría privada que les permita abordar un problema jurídico, judicial o conciliatorio. Se les brinda una herramienta, que es lo que le corresponde al Estado”, afirmó.

El nuevo Centro ALEGRA fue implementado con una inversión de S/390,500, a través del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia no penal (PMSAJ) del MINJUSDH.

En la ceremonia participaron Abel Hurtado Espinoza, director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia; Julio Demartini Montes, director ejecutivo del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia No Penal (PMSAJ) del MINJUSDH; Karla Medina Grimaldo, directora distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Cañete, entre otras autoridades y funcionarios.

Supervisión penal de Cañete

Cumpliendo su agenda de trabajo en la provincia de Cañete, el ministro Jiménez Borra también supervisó acciones en el penal de Cañete para la implementación del Plan Nacional de Deshacinamiento. El establecimiento penitenciario tiene una capacidad para 920 personas, pero hoy alberga a 3903 internos, superando más de cuatro veces su capacidad instalada y reflejando una situación grave de hacinamiento.

El titular del MINJUSDH señaló que la sobrepoblación penitenciaria dificulta la seguridad, el orden y obstaculiza los procesos de rehabilitación. “Los centros penitenciarios no deben ser lugares donde los internos empeoren, sino espacios que les ayuden a reflexionar y encontrar otras formas para construir una vida diferente”, expresó.

Como parte de las acciones para contribuir al deshacinamiento, el ministro dispuso fortalecer la coordinación entre la Defensa Pública y el director del establecimiento penitenciario, con la finalidad de agilizar la revisión de los expedientes de internos.

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