Ministro de Justicia informa sobre el traslado de internas del penal de Chota

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, realizó una visita de trabajo a la región Cajamarca donde inspeccionó el penal de Chota e informó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de cuatro internas que se encontraban en este establecimiento que también alberga a 165 varones.

Durante su recorrido por el establecimiento penitenciario de Chota, el titular de Justicia inspeccionó el aula de nivel primaria para dialogar con los internos sobre el proceso de enseñanza.

[Lee también: ERM 2026: Candidatos informarán a ONPE sobre sus aportes, ingresos y gastos de campaña]

Del mismo modo, constató la labor en los talleres artesanales, donde se confeccionan piezas en madera y astas de toro, y se fabrican sogas. En el lugar se le comentó que este penal es uno de los principales abastecedores de sogas para comercio regional.

Jiménez Borra subrayó que su gestión impulsa el Plan de Deshacinamiento Penitenciario e iniciativas como la campaña “Justicia Móvil – Defensa sin barreras”, en vista de que en diversos casos los internos no cuentan con abogado.

“Hemos coordinado para que la Defensa Pública del Ministerio de Justicia visite los penales a asesorar gratuitamente de forma periódica. Ya está institucionalizado como política del sector”, remarcó.

Visita al penal de Cajamarca

Posteriormente, el ministro de Justicia visitó el penal de Cajamarca que cuenta con una población penitenciaria conformada por 2 255 varones y 211 mujeres. En el centro fue recibido por un conjunto compuesto por danzantes y músicos.

A continuación, la autoridad inspeccionó el taller de carpintería para constatar los trabajos en melamina. Asimismo, supervisó las áreas de zapatería, cerámica, panadería y cuero.

Como parte de una estrategia de supervisión in situ, el ministro Jiménez ha visitado más de 40 penales de diversas regiones del país, en los cuales lideró campañas de orientación legal y registral, así como la supervisión de talleres de resocialización, a fin de establecer oportunidades para fortalecer las acciones en los penales.

(FIN) NDP/HTC/FHG