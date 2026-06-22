Ministro de Justicia participa en Llactaman Kutiriq Raymi en penal de Cusco

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, participó en la escenificación de la obra músico-teatral Llactaman Kutiriq Raymi 2026 (“Vuelve la fiesta a mi pueblo”), presentada por más de 400 personas privadas de libertad en el establecimiento penitenciario de Cusco, como parte de las actividades por el Mes Jubilar del Cusco.

La representación recreó antiguos rituales de iniciación de la nobleza inca y recorrió distintos momentos de esta tradición, entre ellos la ceremonia de iniciación, el ingreso del Inca y su séquito imperial, las danzas de los Cuatro Suyos, competencias de destreza y resistencia, actos ceremoniales y la condecoración final.

Para la puesta en escena, los internos realizaron más de dos meses de preparación continua mediante ensayos, entrenamiento físico y formación en disciplina artística, con el acompañamiento de profesionales de las áreas de Seguridad y Tratamiento de los penales de Varones y Mujeres de Cusco.

Durante la actividad, el titular del sector destacó el compromiso de los participantes con la cultura y la identidad nacional.“Esa energía que trae Cusco se ve alimentada de la energía de los internos e internas que apuestan y que se sienten orgullosos de lo que representa nuestro país, nuestra cultura y lo que representó este gran imperio para toda la humanidad”, señaló.

Reconocimiento

Asimismo, Jiménez Borra reconoció la labor de Ernesto Miranda Concha, impulsor del proyecto desde 2015 y actual director, coreógrafo y sinchi de la obra, así como el trabajo de los servidores Fausto Somochuallpa y Guisselle Urquizo.

“Estos servidores, nos demuestran que hay gente buena en el Estado, que trabaja y que realmente ama lo que hace. Por más servidores así, por más trabajadores así y por más internos como ustedes. Los felicito, los saludo y los insto a continuar trabajando dentro de la situación en la que están para salir adelante”, expresó.

Las vestimentas utilizadas por los participantes, inspiradas en la cultura inca, fueron confeccionadas en los talleres productivos del propio establecimiento penitenciario.

Actividad

La ceremonia contó también con la presencia de la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada; el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay; y autoridades penitenciarias. La obra Llactaman Kutiriq Raymi cuenta este año con el apoyo de la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (EMUFEC).

Cabe señalar que el evento tiene sus orígenes en 2010, cuando comenzó a realizarse en el establecimiento penitenciario de Cusco en el marco del Inti Raymi.

(FIN) NDP/ETA/FHG