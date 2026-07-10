Ministro de Justicia saluda convenio entre el INPE y Universidad Nacional de la Música

Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, resaltó el convenio suscrito entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Universidad Nacional de la Música (UNM) para fortalecer la calidad de la enseñanza musical. “Es un hito importante para el arte”, señaló.

Este acuerdo impulsará la certificación de competencias y ampliará las oportunidades de formación artística de las personas privadas de libertad, contribuyendo de manera efectiva a su proceso de resocialización. “Se está considerando la actividad artística como un mecanismo de rehabilitación”, subrayó la autoridad del sector Justicia.

Acompañado delpresidente del INPE, Raúl Inga Garay,el ministro Jiménez exhortó a los internos a aprovechar el tiempo para adquirir conocimientos y habilidades que les permitan reinsertarse positivamente en la sociedad al recuperar su libertad.

“El tiempo que están acá ya no vuelve atrás, depende de ustedes que lo utilicen para algo bueno y útil, que le puedan sacar provecho a este internamiento para que el día que ustedes egresen sean mejores que cuando entraron”,expresó el titular del sector en el penal del Callao.

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Es importante señalar que recientemente, mediante la Resolución Presidencial N.° 456-2026-INPE,el INPE formalizó e institucionalizó la Red Nacional de Educación Musical INPE–Orquestandocomo una estrategia educativa, de resocialización y de prevención de la reincidencia delictiva, consolidándola como un eje fundamental para fortalecer el proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad.

La resolución incorpora, además, la educación musical a los instrumentos de control educativo del INPE, lo que permitirá el reconocimiento y la certificación de los estudios musicales realizados por los internos, así como el acceso al beneficio penitenciario de redención de la pena por estudio, de conformidad con la normativa vigente.

Se debe recordar que el establecimiento penitenciario del Callao fue la sede de la primera experiencia de educación musical en el sistema penitenciario peruano, iniciada en 2017 y que posteriormente dio origen a la actual Red Nacional de Educación Musical INPE–Orquestando.

Actualmente, la Red Nacional de Educación Musical INPE–Orquestando funciona en 27 establecimientos penitenciarios del país,donde 936 internos reciben formación musical bajo la dirección de 28 educadores especializados.

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