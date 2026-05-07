Andina

Lima 8 May. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, reveló que en nuestro país existe una sobrepoblación de alrededor de 60 mil internos en todos los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

Explicó que en la actualidad existen 105 mil reclusos a nivel nacional, mientras que la capacidad de los centros de reclusión es de 45 mil internos, lo que significa que tenemos un alto hacinamiento debido a una sobrepoblación de unos 60 mil internos.

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Por otro lado, en declaraciones a Canal N, señaló que dentro de la población penitenciaria del país existen unos 2 600 internos por omisión a la asistencia familiar y alrededor de 1 100 de ellos podrían salir en libertad como parte de las medidas de deshacinamiento de las cárceles.

"En el caso de omisión a la asistencia familiar estamos hablando de cerca de 2 500 a 2 600 en total y los que podrían acceder a una posibilidad de una salida más rápida son los que están por primera vez, los que no han reiterado en el delito. En estos casos tenemos de 1 000 a 1 100 (internos) más o menos", manifestó.

El ministro de Justicia formuló estas apreciaciones durante su visita a una feria en el distrito de Miraflores donde se viene ofertando diversos productos elaborados en el marco del programa cárceles productivas, orientado a la reinserción de personas sentenciadas a la sociedad.

(FIN) HTC/RMCH