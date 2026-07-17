Ministro de Justicia supervisa campaña de orientación legal en penal de Lampa, Puno

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

En el marco de su visita de trabajo a Puno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, supervisó la campaña “Justicia móvil – Defensa sin barreras” dirigida a brindar orientación legal para más de 200 internas del penal de Lampa.

En la actividad, los defensores públicos brindaron atención a las personas privadas de libertadrespecto a los beneficios penitenciarios para gestionar una salida anticipada del penal.

“Yo quiero agradecer a los defensores públicos que se comprometen no solamente a venir hoy a escuchar sino a hacer luego un informe que será remitido al Ministerio para que nosotros podamos hacer el seguimiento”, señaló.

También el titular del sector Justiciainformó, que en el marco del Plan de Deshacinamiento Penitenciario, se han recibido, a la fecha, más de 300 expedientes a nivel nacionalque se trasladarán al Poder Judicial.

En su visita al penal de Lampa, el ministro apreció el despliegue artístico de los internos a través de un conjunto de sikuris. “Un interno resocializado es una posibilidad menos de peligro para cualquiera”, remarcó.

Supervisión a penales

Como parte de su agenda,el ministro Luis Jiménez visitó el penal de Punodonde fue recibido por el conjunto de sikuris Río Negro conformado por la población penitenciaria como parte de sus actividades culturales.

En el establecimiento, la autoridadsupervisó los talleres productivosen los que participan 800 internos. Entre ellos se encuentran los talleres textiles y de bordados donde se están armando los trajes para la celebración a la Virgen de la Candelaria que se desarrollará el próximo año, así como los talleres de carpintería y tallado.

Posteriormente, acudió al penal de Juliacaque actualmentemantiene más de 50 convenios con empresas en el marco del programa Cárceles Productivas. En ese sentido observó los trabajos en manualidades como las coronas para el Día de los Muertos y los talleres textil y trabajos en metal. También apreció al conjunto de sikuris integrado por internos.

Más en Andinagoogletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });