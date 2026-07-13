Ministro de Justicia supervisa condiciones de los pabellones en el penal de Moyobamba

Andina/El Ministro De Justicia Y Derechos

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, supervisó las condiciones del penal de Moyobamba, en la región San Martín, que actualmente alberga una población penitenciaria de 996 personas distribuidas en pabellones de varones y mujeres.

“Estamos acá porque hemos querido ver la realidad, no queremos que nos la cuenten, no queremos que nos den un informe, un documento, donde uno al final ve a través de los ojos de otras personas. Hemos querido venir, como estamos haciendo en todo el país, visitando a cada uno de los centros penitenciarios, poniéndole un énfasis especial a las mujeres, porque son más vulnerables”, expresó el titular del sector Justicia.

Acompañado del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay, la autoridad ingresó a las celdas de los pabellones y verificó el funcionamiento de los talleres de carpintería y manualidades. Asimismo, atendió consultas de los internos y los exhortó a continuar con sus procesos de resocialización.

“Lo que queremos es que los establecimientos penitenciarios sean lugares donde ustedes puedan encontrar oportunidad de aprender, de inventar y de salir distintos de aquí. Eso es lo que yo les pido”, expresó el ministro Jiménez.

Ante los internos, el titular del sector señaló que en su gestión se ha oficializado el Plan de Deshacinamiento Penitenciario, la estrategia “Justicia Móvil – servicios sin barreras”, entre otras iniciativas. “Todas estas medidas que hemos tomado, que les he contado, son producto de que hemos visitado penales”, mencionó.

El ministro Jiménez explicó que, durante los más de cuatro meses al frente de la entidad, ha visitado cerca de 40 penales de diferentes regiones del país.

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