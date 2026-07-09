Perú.- Ministro de Justicia supervisa penal de Huaraz y fortalece la rehabilitación penitenciaria

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, supervisó los talleres de resocialización en los que participan los internos del penal de Huaraz, para conocer de cerca las oportunidades de desarrollo en este establecimiento, que alberga a más de 1300 personas privadas de su libertad.

Durante la jornada, recorrió los diferentes pabellones del centro penitenciario y pudo conocer que 435 internos participan de los talleres distribuidos en 13actividades productivas.

"Quiero verificar las condiciones en las que se encuentra el penal y también conocer el trabajo que ustedes vienen realizando a través del programa de Cárceles Productivas, los talleres y el tema educativo",expresó el titular de la cartera a la población penitenciaria.

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De igual modo,Jiménez Borrarecorrió elpabellón de mujeres, que alberga a 58 internas, con quienes dialogó sobre el Plan de Deshacinamiento Penitenciario que está impulsando el sector Justicia y las exhortó a continuar firmes en su proceso de resocialización.

El titular delMinisterio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)verificó también el funcionamiento de la panadería del penal de Huaraz, que brinda atención a la población penitenciaria y también al público externo.

Además, enHuaraz,Jiménez visitó laOficina Registral de Sunarpdonde recorrió sus diversos ambientes y dialogó con los usuarios sobre sus inquietudes y la calidad del servicio que reciben.