Ministro de Justicia supervisa talleres y medidas contra hacinamiento en Castro Castro

Andina/Ministro De Justicia Visita Penal Castro

Lima 21 May. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, realizó una visita de supervisión en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, con el objetivo de evaluar las condiciones penitenciarias y verificar el funcionamiento de los programas de reinserción social dirigidos a la población interna.

Acompañado del nuevo presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay, el titular del sector recorrió diversos espacios productivos donde constató el funcionamiento del programa Cárceles Productivas, iniciativa que promueve el desarrollo de habilidades laborales durante la reclusión.

Durante la supervisión, verificó los talleres de cerámica, donde 120 internos elaboran utensilios y menaje destinados a empresas y restaurantes, así como las áreas de confecciones textiles, carpintería y panadería, que constituyen una alternativa concreta de reinserción económica y social.

Visitó también el pabellón 8, de Régimen Cerrado Especial, que alberga a 672 internos.

“Estamos aquí para escuchar y actuar. Sabemos que el hacinamiento afecta la dignidad y las condiciones de vida, y no podemos ser indiferentes frente a esa realidad. Nuestra tarea es mejorarla con decisiones concretas”,sostuvo.

Jiménez Borra subrayó que el sistema penitenciario debe ser un espacio de cambio y oportunidades. “El delito queda fuera cuando una persona ingresa a un penal. Aquí debe comenzar un nuevo camino, con herramientas que les permitan reinsertarse y no volver a delinquir”, enfatizó.

Frente a la problemática delhacinamiento, precisó que la construcción de nuevos penales no es una solución inmediata por su alto costo y al tiempo que demanda su ejecución, por lo que dijo que su gestión prioriza medidas de corto plazo.

“Estamos impulsando campañas legales para que, quienes que ya cumplieron los requisitos, puedan egresar sin trabas. No vamos a permitir que la burocracia retrase la libertad de una persona ni que actos de corrupción distorsionen los procesos”, afirmó.

En esa línea, advirtió que cualquier acto irregular será sancionado. “No vamos a encubrir a nadie. Si hay funcionarios que condicionan trámites, serán denunciados. La transparencia no es negociable”, remarcó.

Finalmente, el ministro destacó el liderazgo del nuevo titular del INPE y convocó a la población penitenciaria a contribuir con la convivencia pacífica.

“Nuestro compromiso es claro: mejorar las condiciones y fortalecer los talleres productivos. Pero también necesitamos de su colaboración para mantener el orden y avanzar hacia un sistema más humano y eficiente”, concluyó.

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