Ministro de Justicia visita cárceles paraguayas y conoce estrategias de resocialización

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

En el marco de visita de trabajo a Paraguay, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, visitó un penal y dos centros juveniles de ese país para conocer, in situ, su infraestructura y las estrategias de resocialización que se están aplicando con los internos.

En elComplejo Penitenciario para Mujeres Privadas de la Libertad (COMPLE), ubicado en la ciudad de Emboscada, el titular del sector Justiciadialogó con el viceministro de Política Criminal de Paraguay, Rubén Maciel Guerreño, quien le informó sobre los programas que se aplican para los 8 módulos que albergan, en total, más de 1500 internas.

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En el centro de reclusión,el ministro Jiménez recorrió los módulos 3 y 4, donde conoció el enfoque de capacitación, trabajo y educación que se está aplicando. Ingresó a los talleres, la sala de cómputo y la sala médica que cuenta con zona para pequeñas cirugías.

Posteriormente,acudió al Centro Educativo de Itauguá (CEI)que actualmente alberga a 55 adolescentes en conflicto con la ley y que está en pleno trabajo de obras de adecuación.

Acompañado de su director, César Fernández,el ministro ingresó a dos ambientes de la Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones (UTRA), que es un espacio especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años en conflicto con la ley penal que presentan problemas de adicciones, brindándoles atención médica integral, acompañamiento psicológico, orientación educativa y oportunidades de reinserción social.

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También visitó elCentro Educativo Integral “La Esperanza”que funciona bajo un régimen semiabierto, enfocándose en la educación y la disciplina. Dialogó con su director, Adalberto Ramírez, quien le informó sobre los distintos proyectos educativos que se aplican con programas de educación básica y educación media bilingüe.

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