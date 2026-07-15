Ministro de Relaciones Exteriores de Israel felicita a presidenta electa, Keiko Fujimori

Andina/Melina Mejía

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La presidenta electa, Keiko Fujimori, dialogó vía telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien le hizo llegar sus felicitaciones por el rol que asumirá a partir de este 28 de julio.

Ambos destacaron laamistad entre el Perú e Israel,así como la voluntad compartida de seguirfortaleciendo la relación bilateral y la cooperaciónentre ambos países.

"Quiero felicitarla primero por su victoria en las elecciones. Los seguíamos de cerca, deseando su éxito", expresó Sa'ar.

Por su parte, Fujimori Higuchi sostuvo que asumir las riendas del país es una gran responsabilidad y resaltó que Perú e Israel tienen mucho que intercambiar.

"Tenemos mucho que aprender del otro. Y en este momento Perú está teniendo una gran oportunidad de exportar frutas y vegetales", añadió la presidenta electa.

Lee también: [Congreso Bicameral: ¿Quiénes integran la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria?]"Puedo asegurarte de que deseamos apoyarlos y esforzarnos juntos, desde nuestras fortalezas, como el agua, agricultura, ciberdefensa, para trabajar con Perú", expresó, a su vez, el ministro israelí.

Keiko Fujimori planteó también que, tras asumir este 28 de julio, y una vez conformado su gabinete ministerial, se podrían organizar reuniones técnicas con ellos para abordar los aspectos de seguridad y agricultura.

Finalmente, ambos expresaron los mejores deseos para sus respectivos países.