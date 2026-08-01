Ministro de Salud llegará el próximo viernes a la región Junín para visita de inspección

Andina/Prensa Presidencia

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Salud, Luis Dyer, informó que este viernes viajará a las provincias de Huancayo y Chupaca en la región Junín para inspeccionar la infraestructura hospitalaria.

"El día viernes, por un tema muy puntual, estamos viajando a Junín, Huancayo y Chupaca. Estaremos ahí visitando toda la infraestructura también; pero ya comienzan los viajes y también las visitas", señaló Dyer en declaraciones a Tv Perú.

El titular del Minsa se dirigió a la población para informar que se inspeccionará los hospitales del país y los afectados tras el sismo en Chupaca para ver lo que falta y buscar soluciones.

En esa línea, indicó que, en cumplimiento de lo indicado por la presidenta Keiko Fujimori, los días martes, jueves y sábado estará "siempre en la cancha visitando".

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Respecto a la delegación de facultades que presentará el Poder Ejecutivo, Dyer refirió que el pedido está muy concentrado en el tema de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. No obstante, indicó, que la presidenta de la república también le requirió su aportes sobre el sector salud.

"Hoy estamos haciendo un diagnóstico rápido. Nos vamos a juntar el domingo en la tarde para un gabinete extraordinario para ver temas de facultades, y ya en este momento nuestros asesores en el Minsa están trabajando todos nuestros aportes en el tema de salud", indicó.

En el caso de su cartera, señaló que se buscará soluciones en la compra de medicamentos, vacunas, mantenimiento, operaciones, así como mejorar la línea operativa y logística.

"Medicamentos sí es importante, pero también es tratar de darles todo el apoyo y el soporte para que los doctores, médicos, cirujanos, inclusive las enfermeras tengan todo a la mano", indicó.

El ministro de Salud ofreció estas declaraciones tras realizar una visita al Hospital del Niño de Breña para supervisar la infraestructura, el equipamiento y la operatividad de los servicios.

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