Ministro Sheput: designación de jefe de EsSalud se trabaja con responsabilidad

Perú.- Ministro de Trabajo dialogará con universitarios la importancia de la formalidad laboral - Andina/Ministro De Trabajo Y Promoción Del

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo esta noche que el Gobierno se encuentra trabajando con responsabilidad en la designación del nuevo jefe de EsSalud.

“Estamos trabajando con responsabilidad. Nosotros no queremos poner a un presidente de EsSalud para una semana. En estos cinco años ha habido 11 presidentes de EsSalud”, indicó

En declaraciones a Panamericana Televisión, dijo que el Gobierno tiene más de tres días de gestión y está abocado a resolver los problemas del país, entre ellos el del seguro social.

“A mí lo que me preocupa son los pacientes y la presidente de la República ha sido enfática en señalar que se va a recuperar la calidad en el servicio de salud para todos los pacientes y a eso estoy abocado”, afirmó.

Consultado si José Recoba asumiría la jefatura de EsSalud, dijo que no hay una decisión. “El doctor Recoba es una persona que tiene todos los méritos para ocupar un alto cargo, pero eso está en evaluación con el premier Luis Galarreta”, afirmó.

“Obviamente, le presentaremos a la persona adecuada a la presidenta y ella tomará la decisión”, aseveró.

Sheput, asimismo, dijo que la situación delexpresidente Alejandro Toledo, quien pidió una gracia presidencial por razones humanitarias, tiene que despolitizarse y tramitarse por los canales respectivos, no por los medios de comunicación. De plantearse, refirió, se debe resolverse dentro de marco legal.

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