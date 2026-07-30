Ministro Sheput invoca a parlamentarios aprobar el pedido de delegación de facultades

Andina/Juan Sheput, Ministro De Trabajo. Foto:

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, invocó hoy a los parlamentarios, senadores y diputados, a aprobar el pedido de delegación de facultades que solicitará el Gobierno, con la finalidad de poder trabajar inmediatamente en la solución de problemas que afectan al país.

Asimismo, instó aconfíen en la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, así como en el componente técnico - político que conforman el Gabinete Ministerial, "que tiene clarísimo el sentido de urgencia".

Además, indicó que este pedido se debe a la urgencia para resolver algunos problemas y más teniendo en cuenta que durante el presente mes en el Congreso de la República se conformarán las comisiones "y no podemos perder tiempo y de ahí la necesidad de delegación de facultades".

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