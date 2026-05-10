Ministro supervisó las estrategias de resocialización en el Penal de Mujeres de Chorrillos

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, visitó en el Día de la Madre el penal de Mujeres de Chorrillos, donde supervisó las estrategias de resocialización que se aplican en el recinto.

En esta visita, donde pudo dialogar con las internas sobre sus avances en su proceso de reinserción, lo acompañó el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento,

Wilder Sifuentes.

Jiménez recorrió el pabellón que alberga a madres con hijos, el pabellón destinado a las actividades de manualidades, así como el área de panadería “San Miguelito”.

De igual modo, presenció las clases de zumba y la presentación del coro de internas, los cuales forman parte de los programas dereinserción socialactivos en el centro penitenciario.

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El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) anunció que se coordinará con la Defensa Pública la atención de casos de internas que no cuentan con representación legal o desconocen el estado actual de sus procesos, a fin de garantizar una justicia oportuna, cercana y real.

“Hemos estado en este establecimiento recorriendo los pabellones, compartiendo con las madres y también con las que no lo son pero que las extrañan desde aquí. Hemos visto cómo tienen mucho empeño, muchas ganas de superarse. Hay un gran número de internas que desean una resocialización. Hemos querido compartir con ellas, pero además decirles que vamos a estar muy atentos a la problemática que están atravesando”, indicó Jiménez Borra.

Resaltó la importancia del programa Cárceles Productivas, que permite a las internas desarrollar emprendimientos y comercializar productos que son ofrecidos al público, como en la feria desarrollada recientemente en el distrito de Miraflores.

“Además tienen la posibilidad de estudiar y también de trabajar y convalidar para que, cuando tengan que salir del penal, posean una herramienta para poderse ganar la vida honestamente”, puntualizó el ministro de Justicia.

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