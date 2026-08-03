Ministro de Trabajo: Cambios en EsSalud apuntan a mejorar los servicios para asegurados

Perú.- Ministro Sheput: designación de jefe de EsSalud se trabaja con responsabilidad - Andina/Ministro De Trabajo Y Promoción Del

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput Moore, reafirmó que se implementarán cambios en el liderazgo y la gobernanza del Seguro Social de Salud (EsSalud), con la finalidad de mejorar los servicios que esta institución brinda a sus asegurados.

"Tengo las cosas clarísimas en términos de objetivos de mejorar el Seguro Social y si eso implica que rueden cabezas, pues van a rodar. Lo que no se puede permitir es que se siga comprando medicinas a cinco veces el precio, que siga el pitufeo y que sigamos en una situación en que no haya operaciones". expresó en Canal N.

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Aunque evitó dar detalles sobre los cambios específicos que se adoptaran en la citada institución, aseguró que los cambios son inminentes y que ellos implica cambios de funcionarios.

"No tengan ninguna duda de que los cambios vienen. Yo no voy a entrar en el juego de nombres y apellidos porque no me corresponde (...) me ratifico en que va a cambiar la gestión, el liderazgo y personas. Yo no quiero hablar en específico porque los cambios pueden ser mayores, pero la ciudadanía puede estar tranquila porque los cambios vienen", subrayó.

Asimismo, desvirtuó las afirmaciones que señalan que los presidentes ejecutivos de EsSalud no pueden ser cambiados, debido a que sus designaciones tendrían una vigencia por un determinado período.

"La organización es clarísima, la ley es clarísima y puedo señalar que en los últimos cinco años han habido 11 presidentes de EsSalud. Eso desvirtúa lo que se dice. Hay una prerrogativa del ministro de Trabajo y de la presidenta de la república, que es la pérdida de confianza, que no estoy diciendo que se va a utilizar, sino que protege cualquier tipo de decisión", aseguró.

También añadió que estos cambios en EsSalud serán completamente despolitizados y que, con ese objetivo, se viene recibiendo el apoyo de sindicatos, del sector médico y también de la población.Pedido de facultades

En otro momento, el titular de Trabajo sostuvo que el Poder Ejecutivo sigue trabajando el proyecto de ley para solicitar facultades legislativas al Congreso y que aún no existe un documento definitivo para entregar a la Cámara de Diputados.

Incluso, señaló, que, en su opinión, el proyecto de ley podría aprobarse por partes en vista que se trata de una solicitud que abarca diversas áreas estratégicas de la administración pública.

Finalmente, consultado sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo, señaló que desde su punto de vista una salida podría ser conceder al exmadantario prisión domiciliaria, en vista de que se encuentra enfermo y tiene más de 80 años de edad.

(FIN) HTC/JCR