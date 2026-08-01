Perú.- Ministro de Trabajo priorizará formalización laboral para ampliar acceso a beneficios - Andina/Prensa Presidencia

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Juan Sheput, reiteró que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori no recortará los derechos laborales de los trabajadores y que el objetivo es luchar contra la informalidad.

"Voy a ser enfático en eso, la presidenta ha señalado que no se disminuye ningún derecho laboral. La pelea que vamos a dar es en contra de la informalidad", señaló Sheput en entrevista con Exitosa.

En ese sentido, dijo que se priorizará a las micro y pequeñas empresas que constituyen el 99.7% de todas las empresas en el Perú.

"De ese 99.7%, que son mypes, el 88% es informal. En estos momentos hay cerca de 15 millones de peruanos que no tienen CTS, no tienen vacaciones, no tienen gratificación, no tienen acceso a pensión o a salud. Esa es nuestra preocupación y respecto a los formales la presidenta ha sida clarísima: no se va disminuir ningún derecho laboral", enfatizó.

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo indicó también que el primer Consejo de Ministros no se trató el tema de la reducción del Estado, sino las acciones frente al fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana. Al respecto, aclaró que el proyecto de ley que circuló en medios y redes es un borrador.

"En el cortísimo plazo estamos viendo el tema del fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana. Los otros aspectos vamos a tratarlos con moderación, sin perjudicar a los trabajadores, de manera ordenada, porque no queremos de ninguna manera generar dramas sociales", refirió.

Sheput recalcó que la situación del país en la actualidad no es la misma que hace 30 años, por lo cual descartó medidas que impliquen ceses colectivos o una nueva "Ley Pulpín".

Sobre la austeridad en el Estado, el ministro indicó que la presidenta de la república fue muy clara, durante el primer Consejo de Ministros, al precisar que este aspecto es clave y debe empezar con el Ejecutivo.

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