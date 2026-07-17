Perú.- Ministro de Transportes participará en aniversario de relaciones diplomáticas EE.UU.- Perú - Andina/Aldo Prieto, Ministro De Transportes Y

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, participará este martes 21 de julio en la conmemoración del bicentenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre los Estados Unidos de América y la República del Perú.

El evento internacional denominado “U.S. – Peru Bicentennial Celebration” se realizará en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América, y es organizado por Miami Dade College, en cuya sede se llevarán a cabo las celebraciones.

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El viaje de Prieto Barrera, de 21 al 22 de julio, fue autorizado mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2535913-2" target="_blank" class="ApplyClass">resolución suprema Nº 201-2026-PCMpublicada en las normas legales de El Peruano, en la que también se encarga el despacho del MTC, al ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, en tanto dure la ausencia del titular.

La “U.S. – Peru Bicentennial Celebration” constituiráun espacio de diálogo de alto nivelorientado a fortalecer la relación estratégica entre ambos países, promover la cooperación bilateral, impulsar iniciativas de inversión y fomentar alianzas para el desarrollo económico.

Lee también: Gobierno autoriza transferencia al Ministerio de Defensa para lucha contra la delincuenciaLa participación del ministro Prieto contribuirá al fortalecimiento de la cooperación bilateral entre Perú y Estados Unidos en materias vinculadas con los sectores Transportes y Comunicaciones, mediante el intercambio de experiencias regulatorias y de políticas públicas, entre otras.

La resolución suprema que aprueba el viaje del ministro lleva las rúbricas del presidente de la República, José María Balcázar; del titular del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo; y del Ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

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