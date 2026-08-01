Perú.- Ministro Vinelli: trabajamos para ordenar el Estado y atender el Fenómeno del Niño - Andina/Prensa Presidencia

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó que la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Estado trabajan de manera ardua para coordinar las acciones necesarias para sacar adelante las obras que servirán para enfrentar el Fenómeno de El Niño, además de ordenar el Estado.

En entrevista enRPP, manifestó que todas las acciones que se requieranse trabajan en conjuntocon todo el Gabinete Ministerial.

“La presidenta y su equipo trabaja 24/7 para resolver estos problemas, específicamente armando equipos para atender el Fenómeno de El Niño, también otro equipo que hace las reformas de simplificación administrativa de los procesos y ver qué elementos no se deberían pedir a los ciudadanos, de tal manera que el Estado sea ágil y brinde una respuesta rápida”, sostuvo.

Al respecto, el ministro Vinellicoincidió con la mandataria en el sentido de que han encontrado un Estado catastrófico y poco ágil, con funciones que se superponen en las entidades.“Hay muchas entidades haciendo lo mismo, lo que proponemos es orden y definir claramente cuáles son las funciones para que se pueda actuar”, recalcó.

En cuanto a su sector, el ministro Vinelli explicó que ellos se encargan de ver la parte de los ríos; en tal sentido, dijo que hay 1,600 puntos críticos, de los cuales se están priorizando 500 puntos que serán atendidos de manera inmediata.

Explicó que en regiones del norte del país hay puntos específicos a trabajar; dijo, por ejemplo, que en el río Piura no se han hecho trabajos de limpieza, pero ahora se necesita hacer obras de descolmatación y ampliar la caja hidráulica, por lo que llegarán para realizar estos trabajos en los puntos identificados.

Por otro lado, Vinelli destacó queserá importante que el Congreso ayude al Ejecutivo con el pedido de facultades,proyecto que se trabaja en el Gabinete Ministerial y que será presentado pronto al Legislativo.

Por último, Marco Vinelli dijo que, así como lo afirmó la propia presidenta Keiko Fujijmori en su mensajea la Nación por 28 de julio, se va a promover el empleo juvenil sin afectar los derechos laborales.

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