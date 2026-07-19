Ministro Zapata llega a Junín y lidera acciones de respuesta y apoyo tras sismo

Andina/Difusión

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El ministro del Interior, José Zapata Morante, llegó este domingo al distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín, para liderar personalmente las acciones de respuesta que ejecutan la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) tras el sismo de magnitud 5.1 registrado la noche de ayer.

Acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola,el titular del Ministerio del Interior (Mininter) recorrió las zonas afectadas, supervisó el despliegue de los equipos de primera respuestay dialogó con la población damnificada para conocer de primera mano sus necesidades y coordinar la atención inmediata frente a la emergencia.

Desde ocurrido el movimiento telúrico,más de 250 efectivos policiales y un contingente de bomberos permanecen desplegados en las zonas más afectadas, entre ellas Chupuro y Huayucachi, donde realizan labores de búsqueda y rescate, remoción de escombros, evacuación de personas y distribución de ayuda humanitaria a las familias damnificadas.

Al respecto, el ministro Zapata destacó que el personal policial desplegado pertenece a las Unidades de Servicios Especiales, Rescate, Policía Canina, Sanidad, entre otras. Informó, además, que 100 alumnos de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP de Huancayo se sumaron a las labores de respuesta y apoyo humanitario en favor de la población afectada por el sismo.

Como parte de las acciones de apoyo,la Región Policial Junín puso a disposición del Gobierno Regional de Junín patrulleros de la Comisaría Sectorial de Concepciónpara el traslado de frazadas y prendas de abrigo destinadas a la población afectada.

“Nuestra prioridad como autoridades es atender las necesidades de cada ciudadano, porque son la razón de nuestro trabajo”, afirmó el ministro del Interior, al destacar el trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno y la comunidad organizada para atender la emergencia y brindar apoyo oportuno a la población afectada por el evento sísmico.

El Ministerio del Interior mantendrá el monitoreo permanente de la emergencia y continuará brindando el apoyo operativo necesario, en coordinación con las autoridades competentes, para contribuir a la atención de la población y al restablecimiento de las condiciones de seguridad en las zonas afectadas por el sismo.

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